L'Anpas garantisce assistenza sanitaria durante le giornate di Eurovision

Le Associazioni Anpas Croce Verde Rivoli, Croce Bianca Orbassano, Croce Bianca Rivalta, coordinate dalla Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Torino, stanno assicurando l’assistenza sanitaria a Eurovision Song Contest Torino 2022 in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Edizione organizzata dall'European Broadcasting Union e dalla Rai.

La copertura sanitaria svolta da Anpas in collaborazione con Croce Rossa Italiana è iniziata domenica 8 maggio da parte di Croce Verde Torino sezione di Venaria Reale per la cerimonia di apertura alla Reggia di Venaria dove erano presenti circa 1.000 persone tra delegazioni, organizzatori e autorità.

Al Pala Olimpico le associazioni Anpas saranno presenti ad ogni evento musicale con circa 50 volontari, quattro ambulanze con equipaggi di soccorritori, di cui due per il soccorso avanzato con la presenza di medico e infermiere a bordo, e 12 squadre di soccorritori a piedi. Le Pubbliche Assistenze Anpas forniranno supporto sanitario anche agli eventi in programma all’Eurovillage, al Parco del Valentino.

"Siamo felici e onorati di prestare servizio sanitario all’Eurovision Song Contest, un evento di musica dal vivo di rilevanza mondiale –commenta Salvatore Bucca, direttore dei servizi di Croce Verde Torino –Oltre 300 volontarie e volontari Anpas, preparati e altamente qualificati, turneranno in questi giorni al Pala Olimpico, sede ufficiale dell’evento, e nei diversi siti dell’Eurovision per garantire la sicurezza sanitaria al grande pubblico. Il programma infatti oltre ai grandi concerti prevede anche un calendario ricco di appuntamenti, spettacoli culturali e musicali collaterali. I nostri volontari soccorritori saranno presenti con mezzi di soccorso per collaborare con l’organizzazione affinché l’evento internazionale si svolga nel migliore dei modi".

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.425 volontari (di cui 4.062 donne), 5.753 soci, 640 dipendenti, di cui 71 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 226 automezzi per il trasporto disabili, 261 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 534.170 servizi con una percorrenza complessiva di 17.942.379 chilometri.