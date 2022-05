Tragedia sfiorata in corso Re Umberto: crolla albero di 15 metri

Tragedia sfiorata questa mattina in corso Re Umberto, dove un albero è crollato su alcune auto in sosta, all'altezza dell'Istituto paritario Sant'Anna. Improvvisamente ha ceduto la base di un ippocastano, alto circa 15 metri, che è collassato a terra danneggiando cinque macchine parcheggiate nel controviale. Fortunatamente, come confermano dal Comune, nessuna persona è rimasta ferita.