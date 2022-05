"Tutto può accadere": due weekend all'insegna della Street Art a Moncalieri

Per due weekend Moncalieri fa rima con Street Art. Prenderanno il via il 14-15 maggio per concludersi il 21-22 gli eventi della rassegna LIVE ART@45°N, appuntamenti live immersivi per giovani e famiglie che, insieme agli artisti presenti, potranno sperimentarsi come "pittori per un giorno" e carpire i segreti di alcuni tra i più famosi writiers della scena nazionale.

Truly Design, famoso studio di design internazionale, curerà la direzione artistica della kermesse per la quale è stato scelto il tema “ANIMALI FANTASTICI” che permette di spaziare tra natura, fantasia in un mondo “DOVE TUTTO PUO’ ACCADERE” come recita il pay off del 45°Nord di Moncalieri. Le installazioni artistiche saranno create durante i due week end da un cast di artisti italiani che si esibiranno in performance live animando il centro commerciale, insieme a laboratori di pittura, giochi e attività animazione per i più piccoli.