Circoscrizione 1, minoranza contro la Presidente Savio: "Caos ed immobilismo: fanalino di coda per lavori"

"Per non parlare - proseguono Torino Bellissima, Fdi, Lega e Forza Italia - dei Consigli di Circoscrizione. Qui vengono concentrati decine di atti, con l'unico risultato di ingolfarli e di attendere anche mesi per le risposte". L'opposizione denuncia poi di essere "per lavori, il fanalino di coda di tutte le Circoscrizioni. Ventiquattro giorni di interruzione a Natale 2021. Pochissime convocazioni ad aprile. Quando ci si inizierà a rimboccarsi le maniche e produrre?".

La replica della Presidente Savio