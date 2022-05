Estate Ragazzi Torino, per i bimbi delle elementari si parte il 13 giugno: al via le domande

Attività per i ragazzi fino al 29 luglio in 48 Centri Estivi sparsi nelle 8 Circoscrizioni

A Torino è tempo di Estate Ragazzi. Lunedì sono state ufficialmente aperte le pre-iscrizioni per i Centri Estivi per i bambini e le bambine che frequentano la scuola elementare nel capoluogo piemontese, anche se residenti altrove. Il servizio sarà attivo dal 13 giugno: l’ultimo giorno di giochi è fissato al 29 luglio. Come già accaduto negli anni passati le attività sono state suddivise in 7 turni: i genitori potranno prenotare i figli per tutto il periodo, oppure solo una parte.

I turni

La prima settimana di Estate Ragazzi va dal 13 al 17 giugno: le domande vanno presentate entro il 24 maggio. La seconda dal 20 al 23 giugno, con termine il 31 maggio. La terza dal 27 giugno al 1 luglio, con richieste da inoltrare entro il 7 giugno. Il 4° turno dal 4 all’8 luglio con iscrizione entro il 14 giugno. Il 5° dall’11 al 15 luglio, con modulo da inviare entro il 21 giugno. La sesta settimana dal 18 al 22 luglio, con domande da inoltrare entro il 28 giugno e l’ultima dal 25 al 29 luglio con richiesta massimo entro il 5 luglio. “Le assegnazioni dei posti – spiegano sul sito dei centri estivi - saranno gestite seguendo l’ordine di arrivo delle domande di pre-iscrizione”.

Prezzi da 15 a 95 euro, 110 per i non residenti

E a due giorni dall’avvio sono già moltissimi i genitori che hanno pre-iscritto i figli alle attività estive. Sul portale è infatti stato pubblicato un alert che dice “A causa delle molte richieste il sistema di compilazione online potrebbe subire dei rallentamenti o non essere momentaneamente disponibile”. I prezzi vanno da 15 euro la fascia Isee più bassa fino a 5 mila euro, a salire fino a 70 euro per chi guadagna tra i 15mila e i 19.500. Si passa poi ad 80 euro per i redditi tra i 19.500 e i 24 mila ed infine ad 95 euro per chi incassa oltre 28 mila euro. Chi è residente fuori Torino deve versare 110 euro a settimana.

Salerno: "Un'organizzazione che funziona"

Soddisfatta per questo numero alto di adesioni l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno. "Ci sono anche molti - sottolinea - ragazzi e ragazze con disabilità: questo è segno di un organizzazione che funziona, che li ha inseriti nel contesto correttamente". "Il gradimento della famiglie è elevato e questo ci dice che è necessario potenziare ancora di più il servizio" conclude Salerno.

Iscrizioni su Torinofacile

Per iscrivere i propri figli bisogna passare dal sito Torinofacile, usando le credenziali SPID. Qui vanno inseriti i dati anagrafici completi e il codice fiscale, un mail e un recapito telefonico011 011 29138 (con orario lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-12.30, martedì e giovedì 13.30-16.30) oppure scrivere all’indirizzo estateragazzi@comune.torino.it.

I centri estivi

In tutto verranno attivati 48 centri estivi, così suddivisi per territori: Circoscrizione 1 (Sclopis, Francesco d’Assisi, Rignon, Faletti di Barolo); Circoscrizione 2 (Gobetti, Mazzini, Mazzarello, Cairoli, Don Milani); Circoscrizione 3 (Toscanini, Baricco, King 3, Santorre di Santarosa, Ottino, Battisti, Collegno, via Berta,); Circoscrizione 4 (Kennedy, Gambaro, De Filippo, Manzoni); Circoscrizione 5 (Beata Vergine di Campagna, Gozzano, Leopardi, Costa, Padre Gemelli, Don Murialdo, Allievo, Franchetti Cascina); Circoscrizione 6 (Gabelli, Novaro, Cena, Sabin, Abba, Ambrosini); Circoscrizione 7 (Gaspare Gozzi, Lessona, Antonelli, Parini, Fontana, Deledda, Aurora); Circoscrizione 8 (via Sidoli, Pellico, Roberto d’Azeglio, Re Umberto via Ventimiglia, Duca degli Abruzzi, Re Umberto via Nizza).