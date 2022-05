Il Tre ospite di Ritmika 2022 a Moncalieri: aperte le iscrizioni per entrare a far parte dello staff

Continua ad arricchirsi di nomi di prestigio il cartellone di Rtimika 2022, il festival musicale che sarà ospitato al Palaexpo di Moncalieri il prossimo settembre. Dopo Fabri Fibra (già disco di platino con il suo nuovo “Caos”) e il dj di fama internazionale Gabry Ponte, ecco arrivare il terzo ospite: si tratta del giovane rapper Il Tre, famosissimo e amatissimo dalle nuove generazioni.

Classe 1997, un grande successo tra i giovanissimi (e non), Il Tre ha scalato le classifiche e i social con i suoi brani “Te lo prometto” e “Cracovia pt.3”. L'appuntamento con il suo concerto è per la sera dell'8 settembre. E nelle prossime settimane l'assessore Davide Guida , deus ex machina del ritorno della manifestazione, promette di completare il cartellone con altri nomi di spicco della musica.

“I veri protagonisti di Ritmika sono i nostri ragazzi”, ha dichiarato l’assessore Guida. “Stare insieme, incontrare persone nuove, divertirsi, conoscere i professionisti e vedere da dietro le quinte l'organizzazione di un evento. Questo è il Ritmika Staff. Un atto di fiducia e un’opportunità per i giovani di Moncalieri”.

Opportunità di crescita per i giovani

Far parte dello Staff di Ritmika significa dedicare parte del proprio tempo libero per acquisire competenze e fare nuove esperienze, affiancando professionisti per scoprire come funziona l’organizzazione di un grande evento. Lo staff, inoltre, potrà accedere a importanti momenti di formazione nell’ambito dell’organizzazione eventi.

Per maggiori informazioni contattare gli uffici di MoncalieriGiovane: Via Real Collegio 44, moncalierigiovane@comune.moncalieri.to.it 011 64 01 447