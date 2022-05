Da X Factor a Eurovision, Shorty dichiara il suo amore per Torino: "Qui mi sento a casa" [VIDEO]

Da X Factor a Eurovision, passando per Sanremo. Ma soprattutto confessando un amore viscerale per Torino. "Sono di Palermo, ma collaboro con alcuni musicisti di qui e ogni volta che vengo mi sento a casa. Me l'hanno fatta conoscere e amare". Parola di Davide Sciortino, in arte Shorty, che questa sera salirà sul palco dell'Eurovillage.

Un fan di Torino e della sua gente

"Sono un grande fan di Torino e non posso dire nulla se non che mi piace un sacco, sono legato ai torinesi e amo la loro attitudine. Mi sento molto simile a loro e sono felice di poterla vivere per qualche giorno", aggiunge.

E sull'effetto Eurovision, il rapper e cantante che arriva dai Talent traccia un bilancio degli ultimi, difficili periodi per chi fa musica. "Dopo due anni di fermo totale è importantissimo tornare alla normalità. Le persone sedute e con la mascherina erano quasi dietro una barriera. Invece la musica è una medicina, in un momento post pandemico: una cura importante come il cibo e tutto ciò che ci tiene in vita".

C'è tanto, oltre i grandi come Pavarotti