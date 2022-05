La musica del Movement torna a Torino sul palco live del Salone del Libro con il djset di Shermanology

La musica continua anche oltre l'Eurovision, con il Movement Music Festival ospite del Salone del Libro 2022.

Subito dopo il Song Contest, da giovedì 19 a lunedì 23 maggio si aprirà la 33^ edizione della kermesse del libro la quale ospiterà sul suo palco live alcune delle personalità più importanti del panorama musicale italiano, ma non solo.

Grazie alla collaborazione con il Movement, nato nel 2006 in occasione delle Olimpiadi, il SalTo si apre alla musica elettronica con il duo olandese Shermanology che si esibirà con una performance live venerdì 20 maggio dalle 19.

“Vogliamo creare un ponte tra la musica e il Salone del Libro - spiega Silvio Viale presidente di Torino, la città del libro -. Cerchiamo di costruirlo con tutte le arti performative. Il palco è il secondo anno che lo allestiamo, è l’area in cui ci piace sperimentare. Con Movement avevamo già fatto alcune collaborazioni ma abbiamo cercato di consolidare questa partnership”.

“È una collaborazione tra imprese, siamo dei sopravvissuti” aggiunge Maurizio Vitale Cesa, founder del Movement. “Portiamo in città due iniziative che la valorizzano, fanno cultura e danno lavoro a tanta gente. Movement è sempre stato vicino al SalTo, lo abbiamo sempre sostenuto. La musica dal suo lato è da sempre un momento di aggregazione, lo stiamo vedendo oggi con l'Eurovision".

Il festival di musica elettronica che solitamente si svolge nel weekend di Halloween, tornerà quest'anno dopo due anni di stop a causa della pandemia, il 31 ottobre, con tanti eventi collaterali e una serata al Lingotto.

Da giovedì a lunedì il SalTo ospiterà poi diversi cantanti e autori sul palco come Francesca Michelin, Nek, Pacifico. Mentre il Muvement sarà ospite anche del Salone Off con due serate all'Audiodromo, sua storica sede per i concerti.