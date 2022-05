Furgoncino finisce contro il guard-rail sulla Torino-Pinerolo

Un furgoncino è finito contro il guard-rail della Torino-Pinerolo, oggi, verso le 16,30. Il conducente ha perso il controllo per cause da accertare, forse anche per l’asfalto leggermente bagnato dalla pioggia, ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Agnelli. L’incidente è avvenuto tra Piscina e None, poco prima dell’uscita, in direzione Torino, e non ha coinvolto altre vetture. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale.