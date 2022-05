Incipit Offresi: mercoledì il ballottaggio in diretta streaming da Moncalieri

Dopo 18 tappe in 5 regioni – Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta, Lazio – continua la sfida a colpi di incipit con il ballottaggio tra i 18 concorrenti più votati dal pubblico. A condurre l’incontro, vero e proprio spettacolo di intrattenimento, gli attori di B-Teatro.

Incipit Offresi è il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM - Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte. L’obiettivo non è premiare il romanzo inedito migliore, ma scovare nuovi talenti. In 6 anni Incipit Offresi ha scoperto più di 40 nuovi autori, pubblicato 60 libri e coinvolto più di 10mila persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali. Incipit Offresi è un vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro, incontrare e dialogare con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto.

I 18 aspiranti scrittori, in collegamento da tutta Italia, saranno suddivisi in 6 gruppi da 3 candidati e avranno ciascuno 30 secondi di tempo per leggere il proprio incipit o convincere i giurati a farsi votare. Al ballottaggio partecipano i concorrenti che in ciascuna tappa hanno ottenuto il maggior numero di voti dal pubblico attraverso l'operazione di salvataggio #salvagente. Allo scadere della prova, la giuria tecnica selezionerà i 6 concorrenti (uno per ogni gruppo), che avranno ancora 10 secondi di tempo per inventarsi uno spot ed ottenere il voto per l’accesso alle semifinali. I primi due concorrenti che avranno ottenuto il voto più alto passeranno alla fase successiva, per gli altri si aprirà online il voto del pubblico che decreterà il terzo vincitore della fase di ballottaggio.

I 3 concorrenti accederanno alle semifinali con i primi classificati di ogni tappa, in programma live il 21 maggio al Salone del Libro di Torino e il 28 maggio al Circolo dei Lettori di Torino. Tra i 20 semifinalisti saranno individuati gli 8 concorrenti per la finale di venerdì 17 giugno da Ivrea, Capitale Italiana del Libro 2022.

Le ultime tre finali sono state presentate da Neri Marcoré, Boosta dei Subsonica e Iaia Forte. I concorrenti primo e secondo classificato riceveranno rispettivamente un premio in denaro di 1.500 e 600 euro; saranno inoltre messi in palio, fra tutti i partecipanti alla finale, il Premio Italo Calvino, Indice dei Libri del Mese, Golem, Leone verde, Coop ed eventuali altri premi assegnati dagli editori.