Con Eurovision vince anche TikTok: la più citata sulla piattaforma è la Kalush Orchestra. Boom di followers per i Subwoolfer

Un connubio perfetto quello tra TikTok ed Eurovision: la piattaforma, partner del contest, ha raccontato e amplificato il successo della 66esima edizione. Un continuo crescendo di creatività e video condivisi dai creator, dagli artisti e degli stessi conduttori accomunati dall'hashtag #Eurovision2022 che ha scandito i giorni della competition, superando 1,2 miliardi di visualizzazioni (+50% rispetto all'ultima semifinale). 5.8 milioni, invece, gli spettatori (di cui 3.3M per la serata finale) delle tre serate trasmesse live dal profilo TikTok Eurovision in un format unico creato appositamente per la piattaforma.

Le canzoni in gara sono state utilizzate in oltre 450 mila video dalla community per dar vita a mash up, remix e interpretazioni uniche. In particolare, la canzone più utilizzata in app dalla community è stata la vincitrice di questa edizione, Stefania della Kalush Orchestra con oltre 168 mila video creati. Sono invece Brividi di Mahmood&Blanco e Hold Me Closer della svedese Cornelia Jakobs ad aggiudicarsi il secondo e terzo posto come canzoni più utilizzate, rispettivamente con oltre con 161 mila e 22 mila video creati.

A conferma dell'entusiasmo e della partecipazione per la competition anche la crescita del profilo TikTok Eurovision @eurovision che ha raggiunto 1.2M follower (+90% rispetto a inizio gara).

Sul podio per quanto riguarda la crescita del profilo TikTok dei cantanti in gara: la norvegese Subwoolfer (@subwoolfer), che passa da 35mila a 128mila follower (+265%), il profilo della cantante S10 dei Paesi Bassi (@s10sdonnie), che ha raggiunto quota 65mila dai 19mila all’inizio della competizione (+240%), e la spagnola Chanel (@chanelterrero), che ha quasi triplicato i follower arrivando a 137mila (+140%). Gli artisti della Kalush Orchestra (@kalush.official) partiti da 257mila follower chiudono l'Eurovision a quota 376mila (+46%).

Grandissimo successo di pubblico anche per i pre-show di Mattia Stanga (@mattiastanga), in diretta dal Museo del Cinema (che recentemente ha aperto il suo profilo ufficiale TikTok @museocinema), che hanno accompagnato la community nel viaggio verso la finale di Eurovision. Tre appuntamenti dedicati al racconto del backstage, al commento della semifinale e alle interviste seguite da oltre 150 mila utenti.