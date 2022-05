"E...state insieme": Moncalieri e Nichelino si preparano a far partire i centri estivi

L'anno scolastico sta per finire, è arrivata finalmente la bella stagione e a brevi partiranno i centri estivi, un appuntamento atteso dai più giovani per poter finalmente godere di quella socialità che i due anni di Covid hanno fortemente limitato.

Moncalieri e Nichelino, le due città più grandi della cintura sud di Torino, hanno pensato a diverse soluzioni, coinvolgendo realtà associative, parrocchiem centri sportivi ed enti del territorio per programmare le attività che coinvolgeranno bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni che frequentano l'asilo,, le elementari o le medie nell'anno scolastico 2021-2022.

Moncalieri e gli aiuti alle famiglie in difficoltà

Per sostenere economicamente le famiglie con minori residenti a Moncalieri in età indicativamente compresa tra i 3 e i 13 anni e con Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore a € 20.000,00, e con minori con disabilità, è possibile richiedere una riduzione delle tariffe attraverso voucher. Possono fare domanda cittadini con minori residenti a Moncalieri e ISEE inferiore ai 20.000 euro o con figli minori disabili residenti.

Per ottenere il voucher è necessario compilare il modulo online presente sul sito ufficiale del Comune di Moncalieri accedendo attraverso le credenziali Spid.

Per ulteriori informazioni si può scrivere una mail a segreteria.istruzione@comune.moncalieri.to.it o telefonare ai numeri 011.64.01.318/475. Per conoscere tutte le opportunità e gli enti associati: https://bit.ly/ElencoCentriEstivi2022.

A Nichelino iscrizioni al via

Sono attive a partire dal 14 maggio, le iscrizioni per i Centri estivi comunali 2022 che propongono attività formative e ricreative (giochi, sport, musica e uscite) per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Il servizio, affidato in concessione alla Cooperativa “COOPERA UISP” di Torino (dal cui sito www.cooperauisp.it è possibile effettuare direttamente le iscrizioni), è così suddiviso: centro estivo dal 4 al 29 luglio 2022 rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni frequentanti la Scuola dell’Infanzia “H. Andersen” (Via Nino Costa, 16), con iscrizioni aperte dal 14 maggio al 17 giugno 2022; centro estivo dal 14 giugno al 29 luglio 2022 rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni frequentanti la Scuola primaria “Sangone” (Via Polveriera), con iscrizioni aperte dal 14 maggio al 3 giugno 2022.

Per ulteriori info: Coopera UISP Torino

Tel 011 677115 Email: torino@uisp.it

Sito per iscrizione: www.cooperauisp.it