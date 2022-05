I Vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per salvare un cane nel fiume Dora, all'altezza di via Livorno, che era finito in acqua.

Vincolati all'autoscala esperti nel soccorso fluviale alluvionale (SFA) hanno recuperato Joker, così si chiama l'amico a quattro zampe, per poi affidarlo al proprietario.