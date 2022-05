Il Salone Off compie 18 anni: tra gli ospiti Amitav Gosh e Werner Herzog

Presentata nei nuovi spazi dei Murazzi, Porto Urbano, la 18esima edizione della kermesse del libro parallela al SalTo, diffusa su tutto il territorio della città. Il Salone Off diventa così maggiorenne e si apre al pubblico con un programma che spazia dalla letteratura alla musica e fino al Cinema.

La nuova edizione ha preso il via il 6 maggio, ma entra nel vivo da domani, mercoledì 18 maggio, alla Libreria Trebisonda e proseguirà fino a venerdì 27 maggio al Giardino Artemide.

"Il salone off è la testimonianza di quello che il Salone fa durante tutto l’anno sul territorio", commenta il direttore artistico del Salone del Libro, Nicola Lagioia. "In questi anni siamo cresciuti e ci siamo consolidati", aggiunge il direttore Marco Pautasso.

Tra gli autori internazionali presenti: Jokha Alharthi al Mausoleo della Bela Rosin, Amitav Ghosh a Settimo Torinese e a Novara, il regista Werner Herzog al Castello di Rivoli e al Museo Nazionale del Cinema, mentre tra i tanti autori italiani: Carmine Abate, Annalisa Camilli e Fabio Geda, Cristina Chiabotto, Andrea Cortellessa, Erri De Luca, Luigi de Magistris, Elio Germano e Folco Terzani, Gad Lerner, Veronica Pivetti, Domenico Quirico, Davide Toffolo, Luca Trapanese, Paolo Verri.



Tre grandi eventi avranno luogo venerdì 20 maggio: debutterà alle 20.45 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani ALESSANDRO - un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande, uno spettacolo speciale nato dalla collaborazione tra il Teatro Koreja di Lecce, il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in ricordo dello scrittore e giornalista tarantino impegnato nella difesa dei diritti dei migranti e nelle battaglie a favore degli ultimi della Terra; nel giardino dello Spazio 211 si terrà a partire dalle 20.00 l’evento speciale Collezione di attimi... con Marco nel cuore, un incontro, una festa e un tributo a Marco Mathieu accompagnato dalle musiche e le immagini dei Negazione che presenteranno il loro ultimo libro; mentre la docu-fiction Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo, che esplora la vicenda umana e professionale di uno dei più importanti pionieri dell’industria editoriale italiana, verrà presentata in anteprima ore 20.30 nella Sala Uno del Cinema Massimo, grazie ad Anele e Rai Fiction, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte e del Museo Nazionale del Cinema.

Per tutto il programma del Salone Off

