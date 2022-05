Settimo, lutto per la scomparsa di Francesco Cena: chiesa gremita per il rosario

Lutto e cordoglio, a Settimo Torinese, per la scomparsa di Francesco Cena, 90 anni, decano dei commercianti della zona e fondatore del Rotary della zona. Tante le persone che hanno voluto ricordare un figura importante per la collettività settimese, partecipando al rosario che si è celebrato nel pomeriggio di ieri presso la Parrocchia di San Vincenzo de Paoli dove oggi, a partire dalle 10, saranno celebrati i funerali.



Una folla di persone, giovani e meno giovani, che ha voluto ritrovarsi all'interno della chiesa per un saluto e una condivisione di quel dispiacere che ha colpito tutta la città e in particolare il mondo del commercio, che nei giorni scorsi ha avuto parole di memoria e di dolore anche da parte della presidente di Ascom Torino e provincia, Maria Luisa Coppa.