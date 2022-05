Chiudono per lavori la strada provinciale 46 di "Frassinetto" e la 63 di “Colleretto Giacosa”

Sp. 46 di "Frassinetto" dal 23 al 27 maggio 2022

Per lavori di regimazione delle acque meteoriche e realizzazione del canale di scarico, nel territorio del comune di Pont; è necessario chiudere al transito per tutte le categorie di utenti (esclusi mezzi di soccorso e forze dell’ordine), la Sp 46 di "Frassinetto" al km. 1+760 dal 23 al 27 maggio 2022 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati, la chiusura al transito con deviazione del transito su percorso alternativo.

Sp. 63 di “Colleretto Giacosa” d.1 dal 25 maggio 2022 a San Martino Canavese

Per la ricostruzione di un ponticello ammalorato nel Comune di S. Martino Canavese sulla Sp. 63 di “Colleretto Giacosa” d.1 al Km. 0+650 sarà istituito il divieto di transito a tutti gli utenti, dal 25 maggio 2022 sino al termine di esecuzione dei lavori con deviazione su percorsi alternativi