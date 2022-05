Strade, dal 20 maggio riapertura parziale per le strade provinciali di alta quota

Rese famose in tutto il mondo dal passaggio del Giro d’Italia al Colle delle Finestre e sulla strada che conduce al Colle del Nivolet, le strade d’alta quota gestite dalla Città Metropolitana di Torino saranno ancora una volta protagoniste di una stagione turistica estiva che promette di essere positiva per le vallate alpine che fanno da corona al capoluogo. Già nel prossimo fine settimana saranno riaperti alcuni tratti delle Strade Provinciali 172 del Colle delle Finestre, 173 dell’Assietta e 50 del Colle del Nivolet .

Sulla Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet, teatro di una suggestiva tappa del Giro d’Italia 2019 con arrivo ai piedi della diga del Serrù, le operazioni di sgombero della neve sono a buon punto e, a partire dalle 8 di venerdì 20 maggio, è prevista la riapertura sino al Km 11+550, cioè sino alla diga del Serrù. Il tratto dalla diga del Serrù ai 2612 metri del Colle del Nivolet sarà riaperto al transito anche per successivi tratti, compatibilmente con le condizioni di innevamento della sede stradale e dei pendii a ridosso della carreggiata e con il procedere delle operazioni di sgombero della neve.

In Val Chisone, a seguito di un sopralluogo tecnico per la constatazione dello stato di percorribilità della strada, è prevista da sabato 21 maggio la riapertura parziale al transito dei tratti già agibili della Provinciale 172, dal Km 21+130, cioè dal bivio con la Provinciale 173, al Km 29+300, ovvero alla località Pra Catinat. La Provinciale 173 sarà invece percorribile dal Km 34, cioè dal bivio con la strada comunale Usseaux-Balboutet, al Km 36, in corrispondenza del bivio con la Provinciale 172.