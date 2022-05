Dall'Ucraina a Moncalieri, Gianmarco Sicuro presenta stasera “L'anno dell'alpaca”

E' dura la vita dell'inviato. Prima in Spagna, all'inizio dell'emergenza Covid, con il Paese in lockdown, da tre mesi in Ucraina, a vivere in presa diretta le atrocità del conflitto, dovendo talvolta dribblare bomber e rischi, per inseguire la notizia e gli eventi.

Oggi, venerdì 20 maggio, Gianmarco Sicuro, inviato della Rai appena rientrato in Italia, sarà ospite a Moncalieri per presentare il suo libro “L'anno dell'alpaca”: l'appuntamento, organizzato dall'Associazione Giovane Arcadia, è alle ore 18.30 presso la Famija Moncalereisa, in via Alfieri 40.

All'evento, oltre all'autore, saranno presenti Alessandra Borello, Assessora ai Diritti Civili e all'Ambiente, Silvia Di Crescenzo, Assessora alle Politiche per la Persona e alla Pace e con la presenza di Mel Menzio, Direttore del settimanale “Il Mercoledì”, nelle vesti di moderatore.