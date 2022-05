Moncalieri, assessori e volontari di Legambiente insieme per ripulire la città

Un sabato diverso dal solito per alcuni assessori e politici di Moncalieri, che ieri, 21 maggio, sono scesi in strada, armati di rastrello, scopa e paletta, per pulire Borgata Testona assieme ai volontari dell'associazione Legambiente.

"Non abbiamo paura di sporcarci le mani"

La mission, denominata F.A.R.E. Insieme, è stata patrocinata dall’assessorato all’Ambiente: "Ci sporchiamo le mani volentieri in un bellissimo momento di aggregazione e senso civico", ha detto Beppe Messina. Insieme a lui e ai tanti volontari, la giovane assessora Alessandra Borello (che venerdì ha portato a Moncalieri l'inviato della Rai Giammarco Sicuro per parlare di Ucraina) e i consiglieri comunali Cesare Durazzo e Nicoletta Persico.

Da Legambiente ai Bersaglieri della Toscana

Poi, tutti assieme, sono andati ad accogliere e a rendere omaggio, in occasione dell'adunata nazionale dei Bersaglieri in Piemonte, alla fanfara di Lucca Cecina ospitata dalla Città. "Un bel momento di accoglienza con tutte le persone affacciate a sentire l’inno nazionale e i tanti brani suonati", ha detto ancora Messina. Insieme a loro anche l'assessore all'Istruzione Davide Guida, che in mattinata, assieme ad un gruppo di genitori e insegnanti, si è messo al lavoro per sistemare e rendere più bella la scuola Marconi.

Le scale sono state decorate con le tabelline, una parete è diventata un planisfero, per rendere ogni angolo dell'istituto occasione di apprendimento per bambini e ragazzi. "Questo è il modello di scuola che ho in mente, da continuare a costruire oggi e per il futuro", ha concluso Guida.