A Rivoli grande successo per la festa del Reggimento Logistico “Taurinense”

Si è svolta ieri, domenica 22 maggio, nei pressi della caserma “Ceccaroni” di Rivoli, la festa di Corpo del Reggimento Logistico “Taurinense”.

Per l’occasione il Reggimento Logistico “Taurinense” ha aperto la struttura alla cittadinanza, organizzando una giornata ricca di eventi in cui sono stati ricordati i fatti d’arme che, nel corso della Grande guerra, hanno visto protagonisti gli Autieri dell’Arma Trasporti e Materiali.

La ricorrenza è legata infatti alla Battaglia degli Altipiani che, nel maggio del 1916, consentì di arrestare le truppe austro-ungariche proiettate verso la pianura veneta per aggirare il dispositivo italiano. La delicata Operazione ebbe successo grazie al contributo determinante degli Autieri, che seppero trasferire in brevissimo tempo, dal fronte dell’Isonzo a quello degli Altipiani, migliaia di soldati e materiali.

Durante la giornata il pubblico esterno ha potuto visitare la struttura e le “sale della memoria”, dove negli anni tra il 1941-1942 e tra il 1943-1945 vennero imprigionati i partigiani italiani che erano in attesa di giudizio.

Inoltre, per l’occasione, sono stati allestiti uno stand informativo ed una mostra statica con i principali mezzi, materiali, armi ed equipaggiamenti in dotazione al Reggimento ed alle Truppe Alpine dell’Esercito Italiano.

Le celebrazioni sono poi proseguite in serata presso il piazzale “Mafalda di Savoia” del castello di Rivoli, dove la fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” si è esibita in un concerto a favore di tutta la cittadinanza.

Il tutto è stato inserito in un quadro più ampio di iniziative e celebrazioni che hanno visto protagonisti tutti i Reggimenti Alpini d’Italia per la ricorrenza del 150° anniversario della costituzione delle Truppe Alpine e del 70° anniversario della costituzione della Brigata Alpina “Taurinense”.

Hanno presenziato all’evento il sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli, il Comandante della Brigata Alpina “Taurinense”, Generale di Brigata Nicola Piasente, il Comandante del Reggimento Logistico “Taurinense”, Colonnello Giuseppe De Luca e le Associazioni Nazionali Alpini dei comuni di Rivoli, Alpignano, Pianezza e Collegno.

È tradizione degli Enti e Reparti della Forza Armata dedicare almeno due giornate di festeggiamenti alla propria Unità. Di queste, una riguarda il protettore o “Santo Patrono” dell’Arma o Corpo di appartenenza, che per il Reggimento Logistico “Taurinense” è San Cristoforo; l’altra data può essere quella di costituzione del Reparto oppure una battaglia in cui l’Arma si è distinta particolarmente.

Il Reggimento Logistico “Taurinense” è l’Unità della Brigata Alpina “Taurinense” deputata al supporto logistico, in termini di mantenimento, rifornimenti, trasporti e real life, di tutte le attività addestrative ed operative della Brigata.

Al riguardo va citata la partecipazione del Reparto alle ultime esercitazioni concluse, tra cui l’esercitazione interforze “VARDIREX 2021” per il concorso alla protezione civile in caso di pubbliche calamità e l’esercitazione internazionale “VOLPE BIANCA” per la verifica della capacità delle Truppe Alpine di vivere, muovere ed operare in alta quota ed in ambienti innevati.

Inoltre, in questi giorni, il Reggimento Logistico “Taurinense” è impegnato nel garantire il supporto logistico dell’importante esercitazione “CANDELO 2022” nei pressi del poligono di Candelo Massazza (BI) per incrementare e consolidare la capacità delle Unità in forza alla Brigata Alpina “Taurinense” di condurre le principali azioni militari.

In aggiunta il Reggimento contribuisce costantemente al supporto dei principali Comandi di Contingenza all’estero con il concorso di personale, mezzi e materiali, come ad esempio è avvenuto lo scorso anno con la partecipazione dell’Ente all’Operazione “Leonte” in Libano ed all’Operazione “Joint Enterprise” in Kosovo.

Infine, nelle scorse settimane, il Reggimento Logistico “Taurinense” ha partecipato alla 93° adunata degli Alpini fornendo supporto logistico con l’allestimento della cittadella degli Alpini e prendendo parte alla sfilata con lo schieramento della propria bandiera di guerra.