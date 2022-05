Una mostra per celebrare il quinto anniversario dell'inaugurazione del Filadelfia

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, in occasione del quinto anniversario dell’inaugurazione del Filadelfia, la Fondazione celebrerà la ricorrenza con una mostra.

La mostra fu realizzata nel 2016 dalle Biblioteche Civiche Torinesi in collaborazione con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata e viene riproposta nella sua nuova veste, attualizzata con le immagini della ricostruzione dell’impianto e dell’inaugurazione del Fila.

Ad impreziosire la mostra, a cura del Torino FC, saranno esposti il piatto donato dal Benfica prima della gara del 3 maggio 1949 e le Coppe degli scudetti vinti dal Grande Torino, esposte l’ultima volta nel 2006 per il centenario.

L’evento inizierà alle ore 10,30 di mercoledì 25 maggio nel cortile del Filadelfia, con una cerimonia per le autorità, cui seguirà l’apertura al pubblico. La mostra sarà visitabile fino alle ore 19 dello stesso giorno.