I Lions al SalTo22: “Siamo presenti per far vedere che siamo a disposizione di chi ha bisogno” [VIDEO]

Il Lions Club da anni presenta le sue attività alla kermesse del libro: dalla lotta alla povertà alla cura del diabete.

Perché Lions perché e perché al salone del libro? “La traduzione dell’acronimo può essere riassunto in dove c’è bisogno c’è un lions - spiega Gerolamo Farrauto, Governatore Lions Distretto 108 IA1 - abbiamo scelto il SalTo dove siamo presenti da più anni per dire alla gente che cosa facciamo, come lo facciamo e precisare che siamo disponibili ad ascoltare chiunque per ampliare più ambiti di intervento”.

“Abbiamo scelto di essere al Salone del Libro - aggiunge Giuseppe Bottino, Past President - per dire che siamo in mezzo ala gente, ad ascoltare i problemi e a cercare di risolverli. Andiamo trovato le soluzioni migliori a risolvere problemi importanti. In questi giorni abbiamo avuto la fortuna di avere tanti giovani cui abbiamo presentato tante attività, così come tante famiglie. E’ un evento che ci dà sempre grande soddisfazione durante il quale facciamo vedere che siamo a disposizione della gente. Per qualunque problema, da quello sociale a quello etico, facciamo vedere che c’è dietro un gruppo di persone che volontariamente se ne occupa”.