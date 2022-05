Le tragedie di Euripide "Ifigenia" e "Oreste" chiudono la stagione del Teatro Stabile

Tocca a due tragedie di Euripide, con la regia di Valerio Binasco, la conclusione della stagione del Teatro Stabile. “Ifigenia” e “Oreste” andranno in scena alle Fonderie Limone di Moncalieri, dal 24 maggio al 12 giugno, a sere alterne. Sabato e domenica previste delle “maratone” che prevedono la visione consecutiva di entrambi gli spettacoli.

Le due tragedie sono interpretate da: Giovanni Anzaldo, Sara Bertelà, Valerio Binasco, Giovanni Calcagno, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Jurij Ferrini, Nicola Pannelli, Letizia Russo, Arianna Scommegna.

Le scene e luci sono di Nicolas Bovey, i costumi di Alessio Rosati, le musiche di Paolo Spaccamonti. Assistente regia Giulia Odetto, assistente drammaturgia Micol Jalla, assistente costumi Agnese Rabatti.

Ifigenia e Oreste sono due vittime, passiva e sottomessa la prima, destinato al delitto e dunque al rimorso il secondo. Quando il destino li riunisce, fratello e sorella potranno liberarsi dal peso del passato, dalle colpe della propria casata, perché entrambi sono spiriti gentili, ma determinati a sfuggire a un futuro di sofferenza.

“Dopo diversi anni che metto in scena commedie - scrive il regista e direttore artistico del Teatro Stabile, Binasco - mi confronto con una Tragedia Classica. Vorrei affrontarla senza fronzoli stilistici, restando fedele come posso a una idea generale di 'tragedia', ovvero, per come pare a me oggi, uno spettacolo dove si vedono il dolore estremo e il caos dentro al quale, quando la sofferenza prende possesso della vita, vanno ad affogare uno ad uno tutti i sentimenti e i pensieri umani”.