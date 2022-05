Poco prima delle ore 15 di oggi, martedì 24 maggio, si è registrato un incidente sulla autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza dell'uscita di Ivrea.

Il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo, che si è andato a schiantare contro le barriere di protezione: per fortuna non ci sono state conseguenze per la persona al volante.

Limitate anche le conseguenze sulla circolazione, visto l'orario di scarso traffico.