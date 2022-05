Torinodanza Festival torna il 9 settembre 2022 con la direzione di Damien Jalet

Inaugurerà il 9 settembre alle ore 20.45, la nuova edizione di Torinodanza 2022 alle Fonderie Limone di Moncalieri.

Sarà affidata a Damien Jalet, artista franco-belga (già autore delle coreografie dell’ultimo show di Madonna e del film Suspiria di Luca Guadagnino), che presenta in prima nazionale "Vessel", una produzione realizzata con un cast giapponese e in collaborazione con l’artista visivo, sempre giapponese, Kohei Nawa. Uno spettacolo rigoroso e plastico che vuole figurare una possibile fusione con la natura. Partendo da visioni arcaiche che evocano le sculture antiche prive di teste e arti, i corpi perduti dentro un’arca che ricorda un’imbarcazione o un’isola compiono una metamorfosi silenziosa come materia plasmata tra lo stato solido e liquido.

Damien Jalet, Hofesh Shechter, Emanuel Gat, Alan Lucien Øyen, Salia Sanou, Gregory Maqoma, Amala Dianor, Brigel Gjoka e Rauf “RubberLegz” Yasit con William Forsythe, Eun-Me Ahn, Christian Rizzo saranno i protagonisti internazionali della rassegna che insieme ad Ambra Senatore, Cristina Kristal Rizzo e ai talenti italiani emergenti Adriano Bolognino, Damiano Ottavio Bigi e Alessandra Paoletti comporranno il programma di Torinodanza 2022.