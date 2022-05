Ennesima truffa ai danni di un'anziana: pensionata di Moncalieri derubata di 5 mila euro

Nonostante le raccomandazioni delle forze dell'ordine e gli inviti a non aprire mai la porta agli sconosciuti, si continuano a registrare episodi di truffe e raggiri ai danni di anziani. L'ultimo caso è avvenuto nei giorni scorsi in via Deledda a Moncalieri, vittima una pensionata.

Dopo finti carabinieri, fantomatici sanitari dell'Asl To5 o falsi addetti della luce, stavolta il truffatore si è travestito da tecnico del gas, riuscendo a convincere la donna a farlo entrare nell' appartamento, parlando delle necessità di fare un controllo ai termosifoni. Poi la storia è stata, purtroppo, quella di tante altre occasioni: con una scusa, l'uomo ha detto all'anziana di tirare fuori e mettere al sicuro soldi e preziosi, forse perché aveva notato che in precedenza la pensionata era andata in banca.

Nel momento in cui l'ha convinta ad andare in un'altra stanza, il malvivente in pochi istanti ha fatto razzia di tutto, per un totale che sembra ammonti a circa 5 mila euro tra contanti e oro. Quando la padrona di casa si è accorta di tutto l'uomo era già fuggito via e non le è rimasto altro da fare che chiamare parenti e carabinieri per denunciare l'accaduto.