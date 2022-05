Fast no, ma sicuramente Furious: Torino bloccata dalle riprese di Hollywood, traffico in tilt [FOTO e VIDEO]

Fast no, ma sicuramente Furious: Torino bloccata dalle riprese, traffico in tilt

Fast no, Frurious assolutamente sì: il risveglio dei torinesi nella mattina di oggi, venerdì 28 maggio, è stato sicuramente un colpo di scena, ma non quello che si aspettavano dal film di azione americano che da inizio settimana ha stabilito il suo set da corso Fiume.

Ingorgo in piazza Vittorio

Nella giornata odierna, però, le esigenze per le riprese bloccano anche il ponte di corso Vittorio Emanuele e lungo Po Cadorna, insieme ad altri tratti. Il risultato è un ingorgo di dimensioni bibliche, che ha il suo epicentro in piazza Vittorio Veneto, ma che fa sentire i suoi effetti già a Porta Nuova.

Intasati via Po e Gran Madre

Nonostante l'impegno dei vigili urbani, distribuiti su tutti i maggiori incroci, l'effetto è inevitabilmente a catena, perché il traffico deviato su corso Cairoli non trova altro sfogo che non sia via Po o il ponte della Gran Madre, attraversato il quale però costringe gli automobilisti a dirigersi in direzione San Mauro.

Un lungo serpentone di auto e mezzi pesanti, che a suon di clacson fa sentire il malcontento di una zona intera, che sperava in una convivenza più armoniosa con cineprese e divi americani.

Desta perplessità la scelta di bloccare un'area così vasta, in un giorno lavorativo ed in un mese in cui le vacanze sono ancora lontanissime. Intanto le attrezzature e le gru si sono spostate verso il Po e il grande 'braccio meccanico' che prima stazionava in corso Fiume ora si trova sul ponte di corso Vittorio, lasciando intendere che le riprese porteranno al recupero di auto o altri mezzi nelle acque del Po.