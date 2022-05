Alloggi Atc occupati da abusivi in corso Lecce sgomberati stamattina

Le forze dell'ordine nella mattina di oggi, venerdì 27 maggio, hanno sgomberato in corso Lecce alcuni alloggi Atc che erano stati occupati abusivamente da alcuni mesi.

Sono stati allontanati quattro adulti e dei minori che avranno una settimana di tempo per recuperare i loro oggetti. Le occupazioni erano state denunciate dai residenti e della vicenda si erano interessati esponenti di Fratelli d'Italia, che hanno espresso la loro soddisfazione: "Lo sgombero è un'ottima notizia, che arriva dopo mesi di mobilitazione da parte nostra", afferma il consigliere della Circoscrizione 4 Luca Maggia.

Per l'Assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone quello che è avvenuto in corso Lecce "va nella direzione che auspicavamo: tolleranza zero nei confronti di chi occupa con prepotenza e facendo ciò toglie un diritto alle persone che da anni attendono in graduatoria rispettando le regole".

"Ci auguriamo - conclude Marrone - che in tutta Torino venga applicato il protocollo firmato in Prefettura da Regione, Comune, Atc e Prefetto sulle occupazioni abusive".