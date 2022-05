Concentrica presenta le "scampagnate teatrali": quando il turismo lento incontra la sostenibilità, l'enogastronomia, e l'arte

Concentrica/Spettacoli in Orbita ritorna con la nona stagione delle Scampagnate Teatrali, in programma quest’anno dal 29 maggio all’11 settembre con la collaudata formula delle gite fuori porta, in cui l'evento teatrale non è più al centro dell'esperienza ma è uno degli ingredienti di una proposta culturale più ampia: turismo lento, sostenibilità, ecologia, enogastronomia, arte, teatro.

Otto i territori coinvolti in Piemonte con altrettanti spettacoli in cartellone e più di venti artisti a coprire tre mesi di programmazione estiva. La molteplicità dei linguaggi resta prerogativa imprescindibile di una proposta sempre più attenta alla valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale delle regioni coinvolte. Dalle escursioni sulla Via Francigena all’Abbazia di Vezzolano, dal Lago d’Orta alla Chiesa di Diano d’Alba, dalla Valle Bormida alla Val di Susa, ai luoghi non convenzionali come le discariche e gli impianti di compostaggio; luoghi straordinari che si fanno palcoscenico di eventi irripetibili in cui arte performativa, convivialità e turismo di prossimità si fondono indissolubilmente.

Primo appuntamento in programma domenica 29 maggio a Druento, scampagnata all’Ecocentro CIDIU con visita all’impianto di compostaggio dove saranno illustrate le fasi attraverso le quali gli scarti vengono trasformati in nuova risorsa. A seguire aperitivo e spettacolo “Il Gran Varietà della Caduta”: spettacolo divertente e di impatto visivo, fatto di numeri circensi, di giocoleria, monologhi comici, teatro di strada e musica.

La settimana prossima, domenica 5 giugno appuntamento a Piverone con una scampagnata sulla Via Francigena. Un percorso panoramico ricco di storia, cultura e natura. La partenza e l’arrivo saranno dal Rudere del Gesiùn accompagnati da una guida escursionistica ambientale della Regione Piemonte che racconterà gli aspetti storici, culturali e naturalistici del percorso. Al seguire il reading Le Confessioni di Sant’Agostino di Lorena Senestro e in chiusura di giornata la cena presso l’agriturismo Cascina Gaio.

Si prosegue domenica 11 giugno in val di Susa con la Scampagnata alla Ex discarica di Mattie recentemente trasformata da non luogo a laboratorio di educazione ambientale. Accompagnati da un’esperta guida sarà possibile conoscere il luogo e la natura circostante attraverso un'agevole passeggiata che si snoda all’interno degli spazi un tempo occupati dall’ex impianto. A seguire aperitivo e spettacolo “Il Gran Varietà della Caduta”

Ultimo appuntamento del mese di giugno, domenica 19 in Valle Bormida con la Scampagnata a Monastero Bormida, visita guidata del paese: dalla grande piazza con il suo arco, unico in Piemonte, a collegare la torre campanaria al corpo del castello e al ponte di pietra che ha resistito otto secoli. A seguire cena presso l’osteria il Caveau e spettacolo “Una Cin Ci La” della compagnia teatrale JUST ACT.

Si prosegue a luglio con due appuntamenti; domenica 3 con la Scampagnata a Diano d’Alba, con visita guidata per ammirare degli affascinanti panorami; a ponente le dolci colline della Langa del Barolo che vanno gradualmente unendosi al Roero; a levante, le prime asperità tipiche dell’alta Langa. A seguire cena presso l’osteria Il Ritrovo Dei Golosi e spettacolo “Una vedova allegra” della compagnia teatrale JUST ACT. Domenica 10 luglio Scampagnata al Lago d’Orta con un percorso lungo l’Antica Via degli Scalpellini, un ambiente dove la vegetazione è cresciuta sugli enormi massi di granito bianco della cava che lì sorgeva circa un secolo fa. Un sentiero che si sviluppa a mezza costa e che in parte si affaccia sul lago d’Orta. Camminata guidata con innesti teatrali a cura del Teatro delle Selve, visita al Museo del Rubinetto e in chiusura pic-nic serale in riva al Lago d’Orta.

Ultimo appuntamento delle Scampagnate domenica 11 settembre all’Abbazia di Vezzolano con lo spettacolo itinerante “Andante” della compagnia teatrale Faber Teatro, concepito per spazi non convenzionali, con una drammaturgia che integra testi originali in prosa, canti polifonici dal vivo composti ad hoc e momenti esperienziali. A seguire light lunch presso il chiosco dell’Abbazia e visita guidata a cura delle associazioni del luogo.