Stasera Mario Biondi chiude la stagione del teatro Colosseo

È uscito il 18 marzo “Romantic” il nuovo album di Mario Biondi dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani che compongono questo nuovo progetto, nello specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio internazionale.

Il crooner catanese presenta così “Romantic” questa sera al Teatro Colosseo di Torino. Annunciando anche il suo messaggio di pace: "Questo disco in alcuni brani rispecchia il suono e il carattere degli anni ‘70, gli anni in cui la musica ci ricordava che la guerra è solo fonte di dolore. Ognuno di noi ha una vena romantica e spera che le problematiche si risolvano con il buon senso, con l’amore per il prossimo, non con violenza o ostilità".

Teatro Colosseo Via Madama Cristina 71, ore 21, info sul sito www.teatrocolosseo.it