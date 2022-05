Pietra tombale sull'Istituto di Intelligenza Artificiale. Lo Russo: "Non c'è più. Puntiamo al Centro ricerca automotive"

L’Istituto di Intelligenza Artificiale di Torino è un annuncio sulla carta. Anzi, una promessa contenuta in un comunicato stampa dell’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che non ha sinora avuto nessuno sviluppo reale. E non lo avrà mai. La pietra tombale è arrivata per bocca del sindaco Stefano Lo Russo, che in Consiglio Comunale è intervenuto sul tema dopo il weekend di dichiarazioni e smentite. “L’Istituto per l’Intelligenza Artificiale - ha detto - non c’è più. C’è una fondazione che si chiama Centro Italiano per la ricerca sull’automotive”.

"Nessun atto del Consiglio dei Ministri nè Parlamento su I3A"

In Sala Rossa il primo cittadino ha ricostruito l’iter per l’istituzione dell’I3A, che era stato annunciato il 4 settembre 2020 dal Premier Conte “a valle di un Consiglio dei Ministri, via nota stampa”. Una novità che, come ha precisato Lo Russo, non era stato seguita da nessun atto da parte del Presidente del Consiglio, “né dal Parlamento”. Passati nove mesi, a maggio 2021, l’Istituto di Intelligenza Artificiale scompare dal decreto legge numero 73. 20 mln euro l'anno per Centro ricerca automotive Al suo posto, come spiega Lo Russo, “si parla di un Centro Ricerca sull’automotive”, che vede tra i suoi fondatori “il ministero dell’Economia e della Finanza, il Ministero dell’Università e il Ministero dello Sviluppo Economico”. A favore dell’istituto uno stanziamento di “20 milioni di euro annui, dal 2021, per la sua realizzazione”. Il quadro però si complica ulteriormente quando venerdì la ministra Messa “non cita la fondazione istituita con la “legge 106 del 2021”, ma fa riferimento a fondi del Pnrr “per finanziare attività di ricerca, che verranno assegnati su base competitiva a dieci consorzi su tematiche strategiche, tra cui l’intelligenza artificiale”.

E ora? Comune e Regione provano a fare tesoro di quello che almeno, al momento, è scritto nero su bianco in Gazzetta Ufficiale e dunque nessuno può più portare via a Torino, cioè il Centro per la ricerca sull'Automotive. "Voglio promuovere - ha annunciato il sindaco - un incontro istituzionale per fare in modo che il MeF definisca il Comitato e si possa sviluppare questa fondazione, che è una grande opportunità”.

Ricca: "Torino e il Piemonte non si meritano corse al ribasso"