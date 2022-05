Approvato progetto di rifunzionalizzazione dell'ex carcere Le Nuove: investimento di 4 milioni di euro

Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta della Vice sindaca Michela Favaro, ha approvato il progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione del VI braccio (1° lotto 2° stralcio) dell’ex complesso carcerario ‘Le Nuove’.

Con questa deliberazione si completa l’intervento di ristrutturazione del primo lotto dello storico complesso – che nel 2007, con esclusione delle parti destinate alle attività museali, è stato trasferito in proprietà della Città di Torino - corrispondente alle strutture poste a lato di corso Castelfidardo.

I lavori di riqualificazione inizieranno in autunno, per una spesa complessiva pari a 4.002.000 euro (iva compresa), coperta con tre residui di mutuo di Cassa DDPP per un totale di euro 2.467.066,72 e con un contributo di euro 1.534.933,28 a carico del Ministero della Giustizia, secondo la convenzione tra Città di Torino e Ministero della Giustizia approvata contestualmente alla delibera.

Al termine dei lavori, previsti a fine 2023, gli spazi del complesso saranno riorganizzati e i nuovi locali ospiteranno oltre agli uffici del Tribunale di Torino anche quelli di via Bologna e gli uffici dei Giudici di Pace.