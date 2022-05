Fiori a tavola: quali usare e in quale occasioni? Intervista a Barbara Ronchi della Rocca [VIDEO]

Una tavola profumata e colorata, grazie ai fiori. Dopo aver analizzato l'utilizzo dei fiori eduli in cucina, Barbara Ronchi della Rocca, esperta di galateo e bon ton, intervistata dal giornalista Claudio Porchia, rivela le regole per una tavola perfetta grazie ai fiori.

"In primo luogo bisogna ricordarsi di usare i fiori in tavola a pranzo. Mai fiori e candele insieme, a meno che non sia una tavola di nozze o natalizia" racconta l'esperta di galateo.

Sì, ma quali fiori scegliere? "I colori devono andare d'accordo con la tovaglia e i piatti. Dobbiamo evitare i fiori profumati, in quanto a tavola l'unico profumo che gli ospiti devono sentire è quello dei cibi e dei vini". "Se metto al centro del tavolo una gardenia, posso servire cartone e nessuno se ne accorgerebbe perché il profumo sarebbe talmente forte da coprire tutto il resto" spiega Barbara Ronchi della Rocca.

Da non sottovalutare poi il tema altezza: "Devono essere abbastanza alti da non sembrare carciofi in una teglia, ma bassi a sufficienza per permettere di vedere i propri dirimpettai a tavola. A meno che le persone non si sopportino: Ludovico II di Baviera metteva fiori alti come i gladioli per non vedere persone a lui antipatiche".

Arrivare poi con un mazzo di fiori a tavola è sempre cosa gradita, specie se si tratta di una "prima volta". In questo periodo però, vista l'esplosione dei fiori eduli, perché non portare un vasetto pronto per essere apprezzato e consumato?