Strappo di Damilano con il centrodestra, Cirio: "Torino Bellissima rischia di diventare Torino Solissima"

"Sono abituato a commentare - ha detto il governatore - le cose che capisco e devo ancora capire bene le motivazioni di questa scelta".

"Credo che - ha poi aggiunto Cirio - anche nel momento in cui le opinioni non siano le stesse, si sta all'interno perché ci si può confrontare".

"Torino Bellissima - ha poi rincarato - rischia di diventare Torino Solissima: la mia maggioranza è la stessa di tre anni fa, nei numeri e nelle persone".

Il primo cittadino, a margine di un evento alla Nuvola Lavazza, aveva poi sottolineato la distanza tra il suo modo di dialogare con la minoranza e quello dell'ex amministrazione Appendino. "Prima di dare lezioni - replica Russi - si ricordi che, fra le altre cose, fu lui a giocare con le palline da tennis in consiglio comunale quando sembrava che il governo non finanziasse le Atp Finals. E tutti sanno come è andato a finire il suo esposto contro Appendino per il caso Ream".