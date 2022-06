Morto il motociclista 22enne convolto in un incidente in via Reiss Romoli

E' deceduto il motociclista di 22 anni che questa notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Reiss Romoli a Torino.

Il giovane si era scontrato con il suo mezzo contro un veicolo all'altezza del cavalcavia, le sue condizioni sono da subito apparse critiche. Il 22enne si è spento nella notte all'ospedale San Giovanni Bosco. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia municipale di Torino.

A poche ore di distanza nell'Alessandrino un donna, sempre in sella a una moto come passeggera, è morta in un incidente stradale sulla A7 Milano-Genova. Il conducente del mezzo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.