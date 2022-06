Belotti e Vlahovic: gli attaccanti del futuro di Torino e Juve?

Il calcio è sembra ombra di dubbio un gioco di squadra ma rimane il fatto che il "bomber", il centravanti che finalizza nella rete avversaria è indubbiamente il riferimento anche simbolico di un club. Basta leggere l'articolo dal titolo i migliori capocannonieri della storia della Serie A per comprendere come in quella lista ci siano i principali giocatori "iconici" del calcio italiano.

E dunque focalizziamo il nostro interesse sugli attuali bomber di Torino e Juventus: Belotti e Vlahovic saranno anche i futuri centravanti delle due squadre?

Il Gallo alle prese con la scelta più importante della sua carriera

Cominciamo dal "Gallo" Belotti. I tifosi granata sperano ardentemente che l'attaccante rimanga all'ombra della mole e partire proprio da lui per un ulteriore salto di qualità nella rosa ed avvicinarsi a quelle posizioni che possono valere l'accesso alle coppe europee. Per il momento il giocatore ha ancora preso tempo per valutare al meglio l'importante scelta da compiere: rimanere al Toro (forse) per sempre o ascoltare le tante sirene italiane ed anche estere che lo invogliano a proseguire la sua carriera altrove?

Belotti ha 28 anni, età in cui sostanzialmente si arriva all'apice della propria carriera calcistica con ancora 5-6 anni in cui poter ambire ai massimi livelli. Dunque per lui è una scelta importante quella da fare oggi. Certo è che se anche questa volta rimarrà in granata probabilmente sarà davvero per rimanerci fino alla fine della sua carriera o quasi. Sono già 7 stagione che il Gallo è con il Toro giocando 232 partite e segnando 100 gol in partite ufficiali ed è quasi difficile immaginarlo con un'altra maglia.

Vlahovic: metà stagione in chiaroscuro alla Juve

Dusan Vlahovic è invece arrivato alla Juventus soltanto da qualche mese, più esattamente a gennaio nel corso del calciomercato di riparazione. La sua mezza stagione è in chiaroscuro: da una parte ha contribuito alla rimonta dei bianconeri fino al quarto posto e dunque alla qualificazione per la Champions League. Obiettivo minimo per la Juve ma quando il giocatore serbo arrivò a Torino non era del tutto scontato.

Vlahovic è riuscito a diventare vice capocannoniere della serie A, dietro solo a Ciro Immobile ed in bianconero ha già segnato 7 gol, tra cui quella al debutto in Champions League contro il Villareal. Dopo un inizio esaltante però, Dusan ha conosciuto un calo nelle prestazioni e qualcuno ha imputato al tipo di gioco di Mister Massimo Allegri il problema principale.

La prossima stagione dunque, con un mercato che vedrà molti cambiamenti nella rosa a cominciare dalle partenze già certe di Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e molti altri, sarà fondamentale per Vlahovic: deve essere lui al centro del progetto e gli acquisti che si faranno in estate dovranno per forza di cose prendere in considerazione l'alchimia che si andrebbe a creare con il centravanti.

La Juve dopo tanti anni, nella stagione 2021/2022 ha chiuso con nessun titolo da aggiungere al proprio albo d'oro. Ragione in più per Vlahovic di prendere in mano la squadra e riportarla a vincere, tratto distintivo dell'ultimo decennio e di tutta la storia bianconera.