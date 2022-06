Lavoro, il Comune di Moncalieri offre 13 posti a tempo determinato: i requisiti per candidarsi

Con i Progetti di Pubblica Utilità (PPU), finanziati con i fondi del POR FSE, la Città di Moncalieri, in collaborazione con il Centro per l’Impiego (CPI), vuole dare la possibilità a 13 persone disoccupate residenti di essere inserite, con un contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi ed un impegno part-time di 20 ore settimanali, in aziende del privato sociale per attività da realizzare sul territorio cittadino.