Balli e danze per questo primo weekend di giugno in città

MOSTRE E SPETTACOLI

VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI AGLIE'

Domenica 5 giugno, ore 10-11-12

Al Castello di Agliè, in occasione di Appuntamento in Giardino, iniziativa promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d'Italia in parallelo con l’edizione europea di Rendez-vous aux jardins visite guidate ai Giardini condotte dai volontari dell'Associazione "Amici di Palazzo Reale". L'itinerario attraversa i Giardini per giungere poi alla Serra verde, alla Serra bianca, alle Scuderie, anche con la possibilità di avvicinarsi alla settecentesca Fontana dei Fiumi, attualmente in fase di restauro. Sempre al Castello di Agliè, negli spazi dell’Ospedaletto, è in corso la mostra Castrum Claustrum: Art Brut. Visioni dalla parte dell’ombra, a cura di Giorgio Bedoni e Daniela Rosi, organizzata in collaborazione con la Casa dell’Art Brut di Mairano (PV).

Info: drm-pie.aglie.prenotazioni@beniculturali.it – 0124 330102



FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI

Sabato 4 giugno ore 17.30

In vista della IV edizione del festival che si terrà a Torino dal 27 settembre al 2 ottobre, il Festival delle Migrazioni prosegue il suo percorso di avvicinamento attraverso l’incontro e il lavoro con le realtà del territorio, proponendo tra giugno e luglio tre appuntamenti organizzati da diverse realtà cittadine. Al centro degli incontri il dialogo tra cultura e migrazione e le sue possibili declinazioni, uniti all’importanza di costituire una rete tra enti, associazioni e progetti sul territorio. Primo appuntamento Sabato 4 giugno al Cecchi Point - Casa Del Quartiere di Aurora (via Cecchi, 17) Evento organizzato da YEPPèfica. Arte ConSenso - La street art come strumento di riflessione e di lotta contro la violenza di genere.

Info: www.evergreenfest.it



CITTA' IN DANZA

Domenica 5 giugno

Domenica 5 giugno si torna sul palco con #Cittàindanza edizione 14 l’evento organizzato dalla Danza Uisp Piemonte. La kermesse patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Collegno andrà in scena nell’omonima località nelle Lavanderie a Vapore di corso Pastrengo 51. Il concorso e la rassegna di danza coinvolgerà 300 ragazzi in rappresentanza di 20 scuole della regione, dedicata a solisti, passi a due e gruppi.

Info: danza.piemonte@uisp.it



DARIO ARGENTO THE EXHIBIT - IL GUARDIANO DEI NOSTRI INCUBI

Fino al 26 settembre

Al Museo del Cinema 21 tavole tratte dal numero monografico della storica rivista di fumetti Linus (maggio 2022), edito da La nave di Teseo, dedicato a Dario Argento e pubblicato in occasione di "Dario Argento - The Exhibit", la grande mostra realizzata in omaggio al Maestro del brivido ospitata alla Mole. Nel suggestivo piano di accoglienza della Mole Antonelliana, l’esposizione "Il Guardiano dei nostri incubi", a cura di Domenico De Gaetano, Marcello Garofalo, Elisabetta Sgarbi, ripropone le tavole che, con stili differenti propri a ogni autore e autrice, narrano e danno vita ad altrettante visioni contemporanee di Dario Argento e delle sue opere, capaci di coinvolgere il visitatore e di attirarlo a compiere un passo oltre in quell’universo onirico in cui il cinema di Argento invita ogni spettatore ad affacciarsi e immergersi.

Info: www.museocinema.it



GRAN BALLO DEL RISORGIMENTO

Domenica 5 giugno ore 15

Cinquanta danzatori, provenienti da molte regioni italiane, rievocheranno il clima di slancio e coesione sociale che ha dato impulso all’Unità d’Italia, per la terza edizione del Gran Ballo del Risorgimento. Negli splendidi saloni del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano domenica 5 giugno alle ore 15, sulle più belle composizioni di Verdi e degli Strauss verranno danzate Quadriglie, Valzer, Mazurke, Contraddanze e danze figurate con bellissime riproduzioni di Abiti da ballo ottocenteschi.

Info: www.societadidanzatorinese.it

http://www.evergreenfest.it/

TEATRO

PRINCIPI E PRINCIPI

Sabato 4 giugno ore 21

I tempi delle favole sono finiti, ma i loro personaggi restano immortali. Cioè esistono ancora e devono affrontare una quotidianità di vita familiare non proprio da favola. Inoltre bisogna anche lottare con la concorrenza, perché i principi azzurri sono più d’uno. Uno spettacolo itinerante agile e divertente adatto a tutti, per trascorrere una serata… da favola. Scritto, diretto e interpretato da Marzia Scala, Costanza Frola, Riccardo Gili. Con la partecipazione di Carlo Cusanno.

Info: Via Roma 47, Fiano



"IFIGENIA" E "ORESTE"

Sabato 4 giugno ore 19.30 e 21.30, domenica 5 ore 15.30 e 17.30

Due diverse tragedie di Euripide chiudono la stagione del Teatro Stabile. Nel weekend gli spettacoli sono visibili singolarmente o in sequenza uno dopo l'altro. Entrambi portano la firma in regia del direttore artistico dello Stabile, Valerio Binasco. E condividono lo stesso cast.

Info: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri, www.teatrostabiletorino.it