Inseguimento in via Roma tra una moto e una Dodge nera: centro chiuso per "Fast&Furious" [FOTO e VIDEO]

Anche via Roma diventa set per "Fast & Furious", dopo corso Fiume e i Murazzi. Oggi, tra piazza San Carlo e piazza Castello, sono in corso le riprese del decimo capitolo della saga che vede tra i protagonisti lo "storico" Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto e Jason Momoa.

Inseguimento nel centro

Da questa mattina la troupe è impegnata a girare - nell'arteria del centro cittadino - le scene di un inseguimento tra una moto, una Dodge nera e un camion. Alla guida delle due ruote una donna dai capelli castani. E sono decine i turisti, presenti a Torino per il ponte del 2 Giugno, che si sono appostati nelle vie laterali così come sui cordoli in cemento delle fermate bus di piazza Castello per cercare di fare una foto e un video.