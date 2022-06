A Torino e Avigliana la conclusione di due progetti realizzati con le Scuole

Progetto Scuola Attiva Junior per la Scuola. Anno scolastico 2021/2022

343 classi di 32 istituti scolastici secondari di I° grado delle province di Alessandria, di Cuneo, di Torino e di Vercelli hanno aderito e partecipato al progetto nazionale Scuola Attiva Junior, realizzato dal Ministero dell'Istruzione e da Sport e salute S.p.A. del Coni, in collaborazione con la Federazione Italiana Baseball Softball.

Il progetto al quale hanno partecipato oltre 6.000 studenti che hanno scelto il gioco del baseball5, coordinato da Isabella Dalbesio referente scuole del Comitato Regionale Piemonte, è stato suddiviso in diviso in due fasi la prima invernale iniziata a dicembre e terminata a marzo, la seconda primaverile avviata ad aprile e chiusa a giugno.

Dal progetto “Scuola Attiva Junior” sono nate nuove realtà sportive come quella di Ivo Audino capace di formare i KingsB5, prima squadra U15 piemontese di Baseball5 composta da alunni delle scuole di Gassino Torinese e di Volpiano (To).