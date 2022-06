Via Genè in festa grazie a #DORAinavanti: “Oltre ogni differenza di età, origine e lingua”

Una Festa di Quartiere per andare “oltre ogni differenza di età, origine e lingua”: è quanto accaduto in via Genè, in borgata Aurora, grazie al progetto #DORAinavanti, promosso nell'ambito del bando Tonite da ASAI, Terremondo, Uniti per Crescere Insieme, CPIA2 Torino e ZhiSong. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Circoscrizione 7, SMAT e l'Istituto Comprensivo Regio Parco.

Attività rivolte alla cittadinanza

Durante la giornata si sono svolte le attività solitamente rivolte a bambini e ragazzi per condividerle con il resto della cittadinanza: “Dopo tante settimane – hanno spiegato gli organizzatori - passate a preparare stand, giochi e attività, famiglie, adolescenti, bambine e bambini e volontari di Aurora hanno trasformato via Genè in uno spazio condiviso, pieno di voci e allegria. Ogni stand è stato per noi l'occasione di portare in strada i laboratori dell'anno: dopo averli sperimentati in prima persona, bambini e ragazzi, insieme ai volontari che li hanno animati, sono stati i protagonisti riproponendo ai passanti ciò che hanno imparato”.

Un territorio che si attiva per il benessere collettivo

Tra le proposte anche un laboratorio per la cura del sé, una mostra sul quartiere Aurora, le “storie sotto l'albero”, disegni, danze, circo, musica, decorazioni all'henné, giochi tra cui gli scacchi, la realizzazione di un murales sulle pareti della sede di ASAI e molto altro: “La Festa di Quartiere - hanno aggiunto – ha restituito al territorio quello che il territorio ha costruito mese dopo mese. L'ideazione e la realizzazione della festa sono stati processi partecipati: divisi in gruppi di lavoro, i protagonisti hanno contribuito con le proprie risorse e competenze ad un obiettivo comune; non c'è risultato più bello di un territorio che si attiva per il benessere collettivo”.

