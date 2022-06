Spettacoli, incontri, visite: da domani a Moncalieri al via l'estate di "Tutta mia la città"

Spettacoli, incontri, visite guidate, eventi di socialità: da giugno a settembre a Moncalieri con "Tutta mia la città" sarà una vera estate formato famiglia. I nove appuntamenti e la seconda edizione del festival Open-T concluderanno, infatti, la programmazione "fuori dalla scuola" di Storie cucite a mano, progetto nazionale triennale selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che coinvolge anche Roma e Lecce.

Ambiente e natura alle Vallere Si comincia domani, domenica 5 giugno: dalle ore 9:30 per la Giornata mondiale dell'ambiente tutte le realtà che abitano il Parco Le Vallere organizzano una camminata alla scoperta della riserva naturale. Durante la passeggiata sarà possibile sperimentare tanti "passi diversi", conoscersi e salutarsi con un aperitivo offerto da Pro Loco Moncalieri. Non mancheranno varie attività: Passeggiamo e ... puliamo!, Walk in balance, Fitwalking, Alla scoperta della vegetazione del Parco!, Passeggiata Pedagogica e un'Aperi-merenda.

Open-T, teatro e lettura per bambini e ragazzi

Cresce l'attesa per la seconda edizione di Open-T, Festival di teatro e lettura per bambini e ragazzi ideato, diretto artisticamente e organizzato dall'Associazione Teatrulla che dal 17 al 25 settembre proporrà due week end con spettacoli e incontri/laboratori con autori e compagnie proveniente dal Piemonte e dal resto d'Italia. Per prepararsi al festival, Storie cucite a mano ospiterà due interessanti appuntamenti. Il primo sabato 11 giugno dalle 17:30 nel Parco Le Vallere con "Bosco in delivery", un percorso animato a cura del Bosco delle Meraviglie. Bambine e i bambini saranno accompagnati su un sentiero attrezzato dove incontreranno personaggi fantastici, leggendari, mitologici e della storia locale. Un bosco animato da folletti, alberi parlanti, orchi, lupi mannari, elfi, streghe, cavalieri e fate con i quali i partecipanti costruiranno l’intero percorso, modificando di volta in volta l’esito dell’incontro successivo grazie agli strumenti di cui saranno dotati: mantello dell’invisibilità, pozioni magiche, spade e scudi. Nell’ultima, tappa su una grande radura, l’esperienza acquisita nell’intero viaggio permetterà di scoprire il trionfo del bene e della forza della verità.



Domenica 12 giugno alle 18:30 nel Salone Ovale del Polifunzionale Don P.G. Ferrero in Via Santa Maria 27 bis spazio a "Come from away", una serata dedicata al musical con i SOS - Singers on stage. L'esperienza, che unisce l'attività corale alla messa in scena teatrale, nasce nel 2015 sotto la direzione artistica del Maestro Paolo Zaltron. Negli anni, SOS partecipa a numerosi concerti, manifestazioni a Torino e nel resto dell’Italia, sviluppando diverse collaborazioni con realtà corali e teatrali, oltre che con diversi professionisti del settore. Caratteristica unica del gruppo, che può vantare cantanti, attori e performer di ogni età, è la miscela originale tra un’attività impostata inizialmente con la cura della ricerca sonora tipica dell’attività corale, e la successiva messa in scena dei brani con un lavoro di ricerca registica ed emotiva, portando in vita con una nuova ottica musical classici e moderni, scelti per fare risaltare l’aspetto corale e con una attenzione particolare alla narrativa dei brani di repertorio.

Storie in piazza, eventi e gite

Venerdì 24 giugno alle 20 in Piazza Vittorio Emanuele II, nell’ambito di MySummer della Città di Moncalieri, il progetto proporrà "Storie in piazza: animazione per famiglie" (info e programma completo mymoncalieri.it).



Domenica 26 Giugno alle 10:30 tutte e tutti in Gita al Centro Visita dell’Area Faunistica Uomini e lupi di Entracque, in provincia di Cuneo con possibilità di trasferimento in pullman con partenza alle 8:15 dalla Biblioteca Civica Arduino a Moncalieri. Il Centro si compone di due sezioni complementari. Il Centro visita, in Entracque paese, propone un percorso di scoperta, dedicato al mito del lupo. All'interno dell'Area faunistica in località Casermette, un percorso multimediale introduce in modo appassionante alla biologia del lupo. Un ampio recinto ospita alcuni animali non più in grado di vivere in natura, che è possibile osservare dalle torrette d'avvistamento. Il Centro Uomini e Lupi è gestito dalla Cooperativa Montagne del Mare.



Sabato 9 luglio alle 16 il secondo appuntamento con Aspettando Open-T accoglierà l'esperienza del "Circo Luce". Il progetto artistico nasce da un'idea di Luciano Strasio, marionettista, falegname ed educatore: quella di usare la propria bici come mezzo di trasporto da città a città e come luogo di spettacolo. Montando e smontando un piccolo châpiteau/tendone da circo cucito intorno alla bicicletta e posizionando su questa una scatola adornata da tante coppie di fori.

Da Moncalieri alla Venaria Reale

Domenica 17 Luglio alle 10:30, Storie Cucite a mano, in collaborazione con il progetto Ip Ip Urrà, proporrà una Gita ai Giardini della Venaria Reale e al fantacasino. La Reggia fu concepita come luogo di loisir, gioco e divertimento, un aspetto dell’antica vita di corte che trovava la sua maggiore rappresentazione proprio nei Giardini, in particolare nel Tempio di Diana di cui oggi rimangono solo le fondamenta. Il Fantacasino, l’attrazione del Boschetto dei giochi pensata per le famiglie e un pubblico di ogni età ideata da Massimiliano Colangelo, trae ispirazione proprio dalle forme e dalle proporzioni del Tempio di Diana, riproponendone in chiave moderna il ruolo di locus ludi dei Giardini.



Venerdì 29 Luglio alle 18:30 nel Cortile del Polifunzionale Don P.G. Ferrero da non perdere la Cena di mezza estate per condividere una serata di divertimento e socialità.

Gli eventi di settembre

Dopo la pausa di agosto, sabato 17 e 24 settembre al Parco Le Vallere e domenica 18 e 25 settembre al Polifunzionale Don P.G. Ferrero in scena gli spettacoli della seconda edizione del festival Open-T.



Venerdì 23 settembre alle 15 sempre il Polifunzionale ospiterà "Storie cucite a mano: tre anni di scuola, famiglie e cultura", un convegno di chiusura del progetto Storie cucite a mano con la partecipazione di tutti i partner di Moncalieri, Roma e Lecce e altri ospiti. Grazie al progetto di contrasto alla povertà educativa, prevenzione del disagio e promozione del benessere per bambine e bambini tra i 5 e i 14 anni e per le loro famiglie, dal 2019 nelle tre città si sperimentano interventi innovativi per dare vita a un modello inedito di intervento per la costruzione di comunità educanti, fondato sull’alleanza tra scuole, associazioni, istituzioni, organizzazioni, sistema dei servizi e singoli cittadini.



A Moncalieri, il progetto Storie Cucite a Mano coinvolge l’Amministrazione Comunale e l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, l’associazione Teatrulla, la Cooperativa Sociale P.G. Frassati e l’Istituto Comprensivo Statale "Santa Maria”. Il progetto Storie cucite a mano è stato selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Info su www.conibambini.org.

L'ingresso a tutti gli eventi è libero con prenotazione consigliata su Eventbrite. Info e programma moncalieri@storiecuciteamano.it - 3342188797 - percorsiconibambini.it/storiecuciteamano.