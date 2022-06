Presidio femminista sotto il Tribunale: "Solidarietà a chi denuncia violenza e non viene creduta"

"Durante lo sciopero dell'8 marzo abbiamo manifestato sotto il tribunale in occasione dell'udienza per stupro che vedeva vittima una donna, che oltre alla violenza fisica ha subito ulteriore violenza di chi ha messo in dubbio la sua parola. Siamo qui per ribadire la nostra solidarietà a questa sorella". Così, gli attivisti hanno spiegato al microfono il motivo della protesta che oggi ha riportato alcune decine di donne e di uomini a manifestare davanti al tribunale di Torino.

"Basta violenza nei tribunali"

"Chi viene messo in difficoltà durante gli interrogatori spesso sono le donne che denunciano le violenze. Molte non vengono credute. Noi non vogliamo lasciare nessuna da sola".