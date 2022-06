Cartiera Estate: dal 15 giugno otto eventi "sotto le stelle"

Soundset Aps in collaborazione con Cooperativa Valpiana è felice di presentare “Cartiera Estate”, otto eventi sotto le stelle di Via Fossano 8 a Torino, nell'arena dell'ex cartiera torinese.

Cartiera è uno spazio della Città di Torino a disposizione di giovani e adolescenti dove esprimere la propria creatività, sperimentare percorsi di crescita, farsi coinvolgere nell’organizzazione di eventi e attività per diventare protagonisti nella vita sociale e culturale del territorio.

Con questo scopo Soundset APS, ha pensato ad eventi multidisciplinari incentrati su musica, arti visive e cinema, dal 15 giugno al 27 luglio.

Quattro appuntamenti con la musica dal vivo insieme a The H Teorem eKawari, Lara Parrot e The Eight Yard, Ella Nadì e Indigo, Afrobeat, animeranno l’arena in modalità “sottosopra”: i musicisti si esibiranno dalle gradinate, mentre il pubblico occuperà la scena e a scenografare il tutto, sono stati chiamati quattro artisti visivi (Antonio Strollo, Roberta Petrone, KikiMaggiora e Giorgia Ruggeri col progetto Click-Bic e Victor Agostini) che esporranno le loro opere lungo i gradini.

Grandi protagonisti giovani e bambini, con la programmazione di due serate cinematografiche per famiglie e due pomeriggi musicali, in compagnia dei cantautori torinesi Roger e Vea.

Per info e programma: www.valpiana.it/cartiera /