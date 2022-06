Il teatro va in montagna: al Gran Paradiso spettacoli itineranti nella natura per tutta la famiglia

"Tu puoi avere un'idea, ma poi il luogo te la restituisce diversa". Questa frase, pronunciata dal direttore artistico Riccardo Gili, potrebbe forse descrivere qualsiasi spettacolo teatrale: ogni performance dal vivo è infatti mai uguale a se stessa ed è sempre influenzata e modellata dal contesto che la ospita. A maggior ragione, vale per "Gran Paradiso dal Vivo", la rassegna di spettacoli itineranti e all'aperto (salvo pioggia, ma gli organizzatori spergiurano di aver scoperto riti propiziatori per chiedere al sole di essere presente), che sarà ospitata per 5 weekend - dal 24 giugno al 24 luglio - nei comuni del versante italiano del Gran Paradiso.

In programma dieci spettacoli, tra Ceresole, Noasca, Locana e Ribordone, Pont, Valprato Soana, Sparone, Alpette e Ronco Canavese. Partecipano artisti e compagnie provenienti da 5 diverse Regioni d’Italia.

Cent'anni di Paradiso

"Questa quinta edizione della rassegna ha un significato particolare perché si tiene proprio in occasione del Centenario del Parco", racconta Italo Cerise, presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso, "e si svolgerà come sempre completamente in natura. Per questo sosteniamo questa iniziativa come invito a riscoprire e fare proprio l'antico legame tra l'Uomo e la Natura e le sinergie tra Cultura e fruizione rispettosa dell'Ambiente".

"La montagna può essere ostile, ma è quello che la rende unica"

"La nuova edizione del festival è ricca di compagnie, spettacoli e generi nuovi – spiega il direttore artistico Riccardo Gili - nella costante e inesauribile ricerca di una relazione armonica con lo spazio, la natura e il pubblico. E così il teatro incontra la musica e il canto che a loro volte creano un forte legame con il territorio". A funzionare è proprio il rapporto tra gli attori e l'ambiente circostante, e quello del pubblico con un contesto 'non convenzionale'. Ma è proprio la difficoltà di questo rapporto, con l'ambiente che quasi sempre si mostra ostile (gli attori devono essere bravi a interagire con gli spazi e gli imprevisti, agli spettatori è consigliato di prepararsi a una passeggiata in montagna più che a un performance teatrale tradizionale per evitare brutte sorprese), a rendere questi spettacoli unici e indimenticabili. "Forse per questi motivi, e per il 'timore' che fa la montagna come spazio non convenzionale, il pubblico è solo in piccolissima parte quello che tradizionalmente va a teatro", spiega Gili. "Invece sono numerosi i residenti stessi dei paesi incuriositi di vedere territori che ben conoscono in una veste nuova e in un contesto particolare. E poi ci sono i turisti, di solito il grosso dei nostri spettatori".

Anche quest'anno il festival si articola in tre sezioni: Teatro Natura - con gli spettacoli della Compagnia O Thiasos TeatroNatura diretta da Sista Bramini, “Senza quinte e sipario” - spettacoli che si possono collocare negli spazi del parco senza la necessità di una sala teatrale, “Questo parco è uno spettacolo!” - eventi pensati per un pubblico di famiglie in stretto dialogo con il territorio.

Il cartellone

Il debutto è affidato, venerdì 24 giugno alle 18 a Ceresole Reale, a Soil Music, uno spettacolo di parole, terra e musica con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone dedicato al suolo che ci sorregge, ci nutre, ci fornisce l'acqua e ripulisce l'aria.

Si prosegue Domenica 26 alle 15.30 a Noasca con il Collettivo Clochart che porta in scena Martinus, uno spettacolo-racconto itinerante che accompagna il pubblico attraverso un percorso nella natura richiamando le vicende di San Martino.

Sabato 2 luglio alle 17.30 il Festival si sposta a Frazione Montepiano di Locana per Habitat Naturale del Gruppo Teatro Campestre, uno spettacolo che è un thriller da museo, un punto di vista biologico sul futuro intorno a tre parole chiave: dispersione, adattamento, evoluzione.

Domenica 3 alle 10.30, con partenza dal Santuario di Prascondù a Ribordone, un percorso alla ricerca di se stessi tra mindfulness e teatro incentrato sul XXXIII canto del Paradiso di Dante: Peregrini del Teatro Non Violento Theandric.

Sabato 9 alle 21 alla Torre Tellaria di Pont Canavese, i Compagni di Viaggio portano Prìncipi e princìpi, uno spettacolo agile e divertente adatto anche alle famiglie con bambini. Gli stessi Compagni di viaggio, domenica 10 alle 15.30, con partenza dalla Chiesa di Campiglia – Valprato Soana, vanno poi in scena con L'ombra del lupo, che coinvolge direttamente il pubblico e che ogni volta può avere uno sviluppo inaspettato.

Sabato 16 alle 16, uno spettacolo extra festival a cura del Comune di Locana, presso il Parco Avventura di località Nusiglie, con Voci nel Bosco, una passeggiata teatrale adatta anche alle famiglie con bambini con protagonista una coppia di animali selvatici, un tasso e un cinghiale.

Sabato 23 alle 17 il Festival torna nel luogo magico e ricco di storia della Rocca di Sparone con la compagnia romana di O Thiasos TeatroNatura, che presenta Viaggio di Psiche da Amore e Psiche di Apuleio.

Doppio appuntamento domenica 24. All'alba, alle 5 del mattino, presso la Borgata Musrai di Alpette, O Thiasos TeatroNatura presenta Metamorfosi della ninfa Io dalle Metamorfosi di Ovidio. Chiusura, invece, con lo Spettacolo Concerto itinerante Canti del vivo. Si partirà alle 15 da Località Tressi di Ronco Canavese in direzione Boschietto.

Informazioni e biglietti

Tutti gli eventi si svolgono all’aperto e si svolgeranno anche in caso di pioggia in luoghi al coperto. Prenotazione su www.cdviaggio.it/granparadisodalvivo oppure 3462422756 granparadisodalvivo@gmail.com. Biglietto unico 5 Euro. Pagamento sul posto in contanti o con Satispay