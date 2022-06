Viabilità: Levone chiede interventi per la sicurezza stradale

Il Comune di Levone, piccolo borgo di 400 abitanti, noto come il paese delle Masche ha qualche criticità in materia di strade e il sindaco Max Gagnor con la sua vicesindaca Laura Maria Allice le ha illustrate al vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo durante uno degli incontri che ogni lunedì da mesi sono dedicati a queste tematiche.

In particolare fuori paese lungo la SP 723 la presenza di incroci non regolamentati, in particolare quello con la SP 034 dir.01 e una serie di problemi segnalati dalla cittadinanza soprattutto nelle ore notturne, hanno spinto il sindaco Gagnor a chiedere a Città metropolitana di intervenire per attenuare il livello di rischio durante l’impegno degli attraversamenti: ha chiesto in particolare di apporre indicazioni verticali anche luminose ed orizzontali dell’area dell’incrocio oltre che l’illuminazione delle aree degli incroci.

Si aggiunge il problema che il tratto di strada che conduce verso l’accesso al cimitero ma anche al Santuario della Consolata - in corrispondenza della strada vicinale che conduce alle frazioni Bertola e Butiotti del Comune di Rivara - non risulta essere delimitata: una situazione che spesso crea episodi di pericolo

Gli uffici della viabilità di Città metropolitana di Torino studieranno gli interventi possibili per dare risposta al Comune di Levone.