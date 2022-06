Metropolitana di Torino insicura: nel 2022 aumentano scippi e aggressioni

"Da ogni punto della stazione - ha spiegato - l'utente intuisce il proprio percorso e può identificare la via di fuga in caso di pericolo: sono inoltre stati evitati gli spazi bui, rendendo ogni angolo visibile agli occhi delle telecamere". In totale la linea 1 è coperta da 1.500 "occhi elettronici", che sono il principale "strumento di dissuasione e di controllo. Le immagini arrivano in tempo reale direttamente alla sala security, che è sempre attiva ed in stretto collegamento con il posto di comando e controllo".

Sulla possibile riattivazione del servizio di vigilanza, Foglietta ha annunciato che ne discuterà con il nuovo CdA.