Moncalieri Summer Experience: 60 eventi di musica, cultura, teatro e spettacoli dal vivo in 8 diverse location

Un’estate piena di iniziative e incontri, che diventano occasioni di ritrovo, condivisione, stupore: dopo l'anteprima di domenica 12 giugno a Revigliasco, entra nel vivo il palinsesto estivo di Moncalieri Summer Experience 2022. Palinsesto che si concluderà solo sabato 24 settembre, con la grande festa delle biblioteche, immersi in un altro verde: quello dei giardini della Biblioteca civica Arduino. Un'offerta che si va ad affiancare a quella di "Moncalieri. Ogni passo, una scoperta", organizzata dal Comune, che durerà sino al 23 luglio.

60 eventi in 8 diverse location

Nella programmazione dei circa 60 eventi previsti, l’Assessorato alla Cultura di Moncalieri è stato supportato da decine di associazioni partner, mettendo in piedi un equilibrato mix di musica, danza, teatro, spettacolo, circo, magia, natura. Alle location strategiche principali – Giardino delle Rose, Cascina Le Vallere, Biblioteca civica Arduino, Fonderie Teatrali Limone – si affiancano diversi altri luoghi di vita quotidiana, come chiese tra cui la Collegiata e le borgate più suggestive.

Moncalieri sempre più Città nel Verde

“Summer Experience non è altro che la declinazione ‘dal vivo’ del nostro asset strategico Moncalieri Città nel Verde – sintetizza l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – che sfrutta il meglio delle location che la città ha da offrire. Da questo punto di vista, l’avvio della programmazione a Cascina Le Vallere nel 2020, sito per il quale il comune ha stipulato una specifica convenzione di utilizzo con l’Ente Parco del Po e della Collina Torinese, ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta, diventando un nuovo punto di forza del nostro sistema, molto apprezzato dal pubblico e funzionale, insieme al Giardino delle Rose e al Castello Reale”.

La cultura e il verde si confermano il perno di tutto: “Non abbiamo mai smesso di investire in quella direzione, passando dalla riapertura del Castello Reale nel 2017, agli eventi internazionali da noi prodotti come Fiorile, Premio della Rosa e il convegno Dialoghi sul paesaggio (che sta per celebrare la sua settima edizione a metà luglio con un focus di due giorni dedicato a Il giardino globale: le scelte della transizione ecologica). Per approdare da ultimo all’acquisizione da parte della Città e all’avvio dei lavori di recupero del Parco Storico del Castello", continua l’Assessore Pompeo, che è anche vicepresidente del Comitato Esecutivo per la gestione della Riserva di Biosfera CollinaPo e consigliere dell’Ente di gestione della Aree protette del Po piemontese.

Pompeo: "Una partnership per crescere ancora"

"Gli sviluppi progettuali più intensi verranno proprio dalla progettazione su quell’area, già inserita per il secondo anno di fila, anche grazie all’apiario che vi abbiamo collocato l’anno scorso, nella Green Week dell’Unione Europea. Il tutto grazie a un consolidato rapporto con il Dipartimento di Scienze Agrarie Disafa del professor Marco Devecchi, nostro partner scientifico da 7 anni, e alla Compagnia di San Paolo che ha selezionato il nostro progetto MonVert di valorizzazione del Parco Storico e del verde moncalierese, finanziandolo con 80.000 euro nell’ambito del bando Next Generation We”.

Di questa ampia proposta paesaggistica e culturale, che sarà oggetto a vario titolo delle iniziative di valorizzazione già finanziate, fanno anche parte i percorsi della collina (parte del sistema CollinaPo riserva della biosfera, MaB UNESCO dal 2016, mentre il Castello è classificato patrimonio Unesco dal 1997), la cerchia di antiche vigne, gli splendidi giardini e il parco fluviale, che impreziosiscono il panorama circostante, rendendo, insieme alla ricchezza architettonica del Centro Storico, la città di Moncalieri un vero polo di attrazione turistica.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, salvo diversa indicazione. Prenotazione consigliata.