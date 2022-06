A Torino è emergenza caldo: già attivo il piano per gli anziani che passano l'estate in città

A Torino è emergenza caldo. E il Comune, in collaborazione con l'Asl, attiva in anticipo il piano per aiutare gli anziani che passano l'estate in città. Tra i principali strumenti in campo il call center del Servizio Aiuto Anziani, che risponde al numero 0118123131 ed è operativo tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle 17,00 (dopo le 17.00 e nei fine settimana risponde il centralino della Polizia Municipale).