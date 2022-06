Area giochi via Ventimiglia: bambino si fa male su uno scivolo rotto, tocca al papà ripararlo da solo

Il figlio cade da uno dei giochi danneggiati e il papà, armato di avvitatore e viti, lo aggiusta il giorno dopo. E' quanto successo ieri di fronte a largo Millefonti, in via Ventimiglia, da tempo già al centro di polemiche, per il loro stato di degrado.

Scivoli e altalene sporche e danneggiate

Scivoli e altalene sporche o danneggiate, panchine usurate e cestini dell’immondizia senza fondo. Il parco giochi adiacente ai giardini Giuseppe Levi oggi si presenta così ai piccoli frequentatori e ai loro genitori.

Da un anno è stato rotto il cancello d’ingresso, alcune recinzioni sono state rimosse perché pericolanti e la pavimentazione anti-trauma è ormai vecchia e danneggiata.

Bambino si fa male e rischia un dente

Proprio su uno di questi giochi, uno scivolo con passerella a cui mancava un asse di legno, si è fatto male un bambino che frequenta il parco abitualmente in compagnia dei genitori. Il piccolo ha messo il piede proprio sull'asse mancante ed è rovinato a terra, ferendosi la schiena e riportando diversi lividi, oltre a battere un dente.

Il giorno dopo il papà, con un asse di legno che aveva in casa, ha ripristinato il gioco per evitare che altri bimbi si potessero far male.

Consiglieri di Torino Bellissima chiedono interventi

I due Consiglieri Matteo Tabasso e Claudia Amadeo (Torino Bellissima) nei mesi scorsi si erano già rivolti agli Amministratori della Circoscrizione per chiedere di intervenire: “ripristinando la recinzione dell’area giochi; ma anche provvedendo alla manutenzione e al ripristino dei giochi e dell’arredo urbano, comprese le panchine e i cestini dell’immondizia”. L'accaduto di questi giorni riporta l'attenzione sul problema dell'area giochi, evidentemente pericolosa e di sera ancora luogo di spaccio e degrado.

"Abbiamo saputo purtroppo dell'accaduto e abbiamo già informati i tecnici del Verde centrale in quanto quel giardino non è in capo alla Circoscrizione" conferma la coordinatrice Francesca Gruppi.